The Rock vicino ad interpretare il Willy Wonka di Tim Burton

27/07/2020 |

Tramite Instagram Dwayne Johnson, attore conosciuto anche con il nome The Rock, ha svelato un particolare molto interessante circa La Fabbrica di Cioccolato, l'opera di Tim Burton uscita nelle sale nel 2005.



L'attore sulla sua pagina social ha pubblicato un video nel quale possiamo vedere un pezzo del film originale (quello degli anni settanta con protagonista Gene Wilder), accompagnandolo da un post rivelatore. Johnson ha infatti raccontato di essere stato vicino ad interpretare Willy Wonka: "Questa mattina ho mostrato alle mie bambine uno dei miei film preferiti - Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato. Lo hanno amato e ora si aspettano di essere portate in una stanza piena di cioccolato e caramelle. Quello sarà il mio prossimo progetto. Una cosa interessante - tornando indietro nel tempo, nei primi anni 2000, il grande regista Tim Burton mi aveva preso in considerazione per interpretare Willy Wonka nel remake La Fabbrica di Cioccolato. Ricordo di aver pensato: "Incredibile, ci sono". Ma questo è accaduto tanti anni fa quando ero appena entrato nel mondo di Hollywood, non avevo forza e non avevo esperienza. Il ruolo andò a Johnny Depp, al tempo la più grande star al mondo".

In quegli anni The Rock effettuò il suo passaggio definitivo da wrestler della WWE a star del cinema e tre anni prima di La Fabbrica di Cioccolato recitò da protagonista all'interno de Il Re Scorpione.