The Kissing Booth: il terzo capitolo uscirà nel 2021

News





27/07/2020 |

A sorpresa, in attesa di vedere il secondo capitolo di The Kissing Booth, quest'ultimo già disponibile su Netflix, è stato annunciato che le riprese del terzo atto sono state già portate a termine in Sudafrica. Automaticamente The Kissing Booth 3 uscirà nel 2021 sempre su Netflix, andando dunque a completare la trilogia.



Joey King e Joel Courtney, i due protagonisti, sono stati gli ospiti d'onore di un incontro con i fan organizzato da Netflix, confermando il completamento del terzo film e il ritorno del cast originale.



In attesa di conoscere la trama del nuovo film, ricordiamo che le prime due pellicole sono state dirette da Vince Marcello. The Kissing Booth 2 ha debuttato su Netflix lo scorso 24 luglio.



I film di The Kissing Booth sono basati sui romanzi di Beth Reekles che raccontano le vicende della studentessa Elle Evans e del suo amore per il compagno di scuola Noah.