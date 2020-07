Justice League: ecco Superman con il costume nero

News





27/07/2020

Il 2021 porterà su HBO Max la tanto attesa Snyder's Cut di Justice League, la versione pensata dal regista Zack Snyder e mai portata a termine a causa del grave lutto familiare che colpì lui e la sua famiglia. Snyder fu costretto ad interrompere il suo lavoro, passando il testimone tra le mani di Joss Whedon.



Con la Snyder's Cut, dunque, si potranno vedere scene inedite ma soprattutto il vero pensiero del regista circa la realizzazione della storia di un film che ha fatto discutere gli appassionati del genere. E durante un panel sul web, lo stesso regista ha parlato a 360° del cinecomic del quale state mostrate anche alcune immagini. Una di queste ci svela il costume nero di Superman, interpretato lo ricordiamo da Henry Cavill, aprendo le porte ad un aspetto dark della pellicola mai visto nella versione cinematografica.



Snyder ha anche commentato così questo dettaglio: "Mi sarebbe piaciuto portare il costume nero ma mi è stato detto che non sarebbe stata una buona idea. Avevamo fatto dei piccoli cambiamenti al costume e sapevamo come effettuare questa trasformazione. Sapevo anche che sarebbe stata la corretta evoluzione del personaggio dopo la sua resurrezione. Ma la percezione data dal costume nero è stata 'stai provando a fare un film dark e non divertente'".