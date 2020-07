Netflix distribuirà il nuovo film di Shawn Levy con Ryan Reynolds protagonista

News





27/07/2020 |

Sarà Netflix a rilasciare l'opera cinematografica che sancirà la nuova collaborazione tra il regista Shawn Levy e Ryan Reynolds, quest'ultimo scelto per essere il protagonista. Il duo, che recentemente ha portato a termine Free Guy – Eroe per Gioco, lavorerà per una action-comedy che metterà sotto i riflettori i viaggi nel tempo. Il film non ha ancora un titolo ufficiale.



Attualmente la pellicola si trova in una fase di pre-produzione e dovrebbe aprire il suo set, Covid-19 permettendo, entro la fine del 2020. Levy lavorerà su una sceneggiatura scritta da Jonathan Tropper.



La trama, nello specifico, non è stata rivelata. Le prime informazioni raccontano che il film metterà al centro della scena un uomo, ormai adulto, che proverà, tornando indietro nel tempo, ad aiutare se stesso bambino.



Altri attori non sono stati ancora annunciati.