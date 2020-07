Notturno: in rete una prima clip del film di Gianfranco Rosi

News





28/07/2020 |

La 01Distribution porterà presto nelle nostre sale Notturno e in attesa di sapere quando il film debutterà nei cinema, lo studio ha rilasciato una prima clip di questa nuova opera firmata da Gianfranco Rosi, Leone d’Oro con Sacro Gra, Orso d’Oro e Nomination agli Oscar con Fuocoammare.



Notturno sarà in concorso alla 77° Mostra D'Arte Cinematografica di Venezia ed è stato girato nel corso di tre anni trascorsi sui confini fra Siria, Iraq, Kurdistan, Libano.



Sotto alla sinossi trovate la clip!



Sinossi di Notturno:

Con questo film Rosi dà voce ad un dramma umano che trascende le divisioni geografiche e il tempo dei calendari; illumina, attraverso incontri e immagini, la quotidianità che sta dietro la tragedia continua di guerre civili, dittature feroci, invasioni e ingerenze straniere, sino all’apocalisse omicida dell’ISIS. Storie diverse, alle quali la narrazione conferisce un’unità che va al di là dei confini. La guerra non appare direttamente: la sentiamo nei canti luttuosi delle madri, nei balbettii di bambini feriti per sempre, nella messinscena dell’insensatezza della politica recitata dai pazienti di un istituto psichiatrico. Un cantore di strada intona le lodi dell’Altissimo. Un bracconiere fra i canneti e i pozzi di petrolio. La grazia delle guerrigliere peshmerga. I terroristi dello Stato Islamico in carcere. L’angoscia di una madre yazida per la figlia prigioniera. Alì, adolescente, che fatica per portare il pane ai suoi fratelli... Tutt’intorno, e dentro le coscienze, segni di violenza e distruzione: ma in primo piano è l’umanità che si ridesta ogni giorno da un notturno che pare infinito. Notturno è un film di luce dai materiali oscuri della storia.