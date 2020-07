Josh Boone parla di The New Mutants

News





28/07/2020 |

Una delle pellicole Marvel più attese è sicuramente The New Mutants. Da tempo si parla ormai di questo film diretto da Josh Boone, con lo stesso regista che crede molto nel successo del progetto. A causa dell'emergenza Covid-19 che ha costretto diversi studi a riprogrammare le uscite dei loro film, molti dei quali disponibili già on demand, in tanti hanno parlato di un possibile approdo in streaming anche del cinecomic in questione.



Il regista Josh Boone, però, nel corso di un'intervista ha spiegato che The New Mutants uscirà nei cinema e non sulle piattaforme online: "Quando si realizza un film la maggior parte delle volte si firma un contratto che garantisce la distribuzione nelle sale - ha raccontato a Collider. Le pellicole, dunque, devono prima arrivare al cinema e solo successivamente essere disponibili in Digital. Noi, comunque, vogliamo portare nelle sale The New Mutants ma questa è una cosa che va fatta al momento giusto, in sicurezza".

L'inedita opera cinematografica, basata sul famoso fumetto Marvel creato da Chris Claremont e Bob McLeod, ha un cast che comprende Maisie Williams nei panni di Wolfsbane, Anya Taylor-Joy nel ruolo di Magik, Blu Hunt che indossa i panni di Dani Moonstar, Charlie Heaton e Henry Zaga nella parte di Cannonball e Sunspot. Nel film recitano anche Alice Braga e Happy Anderson.



Prodotto da Simon Kinberg e Karen Rosenfelt, il film ha una sceneggiatura scritta da Josh Boone e Knate Lee.