Annunciata la data della 78esima edizione dei Golden Globes

28/07/2020 |

Hollywood Foreign Press Association ha annunciato quando andrà in scena la 78esima edizione dei Golden Globes. La cerimonia, che sarà presentata da Tina Fey e Amy Poehler, avrà luogo domenica 28 febbraio 2021, un mese dopo quindi la classica data di gennaio. Lo slittamento, ovviamente, è dovuto alle incertezze riguardanti la pandemia Covid-19.



Non è chiara ancora la modalità di come avverrà la kermesse, ovvero se gli attori saranno presenti di persona o meno.



Per quanto riguarda invece i film in concorso, verranno presi in considerazione anche quelli che sono stati rilasciati in streaming negli ultimi mesi per ovvi motivi legati alla chiusura dei cinema. Tra questi però verrà fatta una distinzione: faranno parte della gara solo quelli la cui uscita era stata prevista inizialmente per le sale.



Ricordiamo che anche la Notte degli Oscar è stata posticipata. La data della manifestazione cinematografica più importante al mondo sarà quella del 25 aprile 2021.