La Vertical Entertainment ha acquisito i diritti del primo film da regista di John Leguizamo

News





28/07/2020 |

La Vertical Entertainment ha acquisito i diritti per la distribuzione in Nord America di Critical Thinking, il film che segna il debutto dietro la macchina da presa di John Leguizamo. La star sarà anche protagonista e produttore di questa pellicola scritta da Dito Montiel.



Il film racconterà la vera storia di un gruppo di cinque studenti della Miami Jackson Senior High School, situata in uno dei quartieri più duri e particolari di Miami, che si fanno strada nel Campionato Nazionale di Scacchi sotto la guida del loro insegnante.



Critical Thinking debutterà in VOD e in Digital dal 4 settembre.



Per Leguizamo si tratta della prima volta dietro la macchina da presa. L'artista ha recentemente recitato nelle serie tv Hypno e The Power.