My Wife & I Bought a Ranch: Netflix svilupperà l'horror movie con James Wan e Shawn Levy

28/07/2020

Netflix ha messo in cantiere un nuovo, interessante progetto cinematografico a tinte horror. Lo studio si è accaparrato infatti i diritti di My Wife & I Bought a Ranch, romanzo scritto da Matt Query e pubblicato su Reddit.



Il tutto è in fase di lavorazione con Harrison Query, fratello di Matt, che si occuperà di realizzare la sceneggiatura. Interessante il parco produttori che collaborerà alla realizzazione della pellicola: al suo interno troviamo infatti anche Shawn Levy e James Wan, oltre a Dan Cohen, Scott Glassgold e Michael Clear, quest'ultimo collaboratore di Wan tramite la loro Atomic Monster.



Il romanzo porta in vita la storia di una coppia, Harry e Sasha, che decidono di trasferirsi in Idaho all'interno di un ranch. Il tutto sembra procedere nel migliore dei modi, fin quando uno spirito maligno non interromperà la loro quiete.



Non è stato annunciato il nome del regista.