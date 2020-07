Jordan Peele e Issa Rae reciteranno nel film Sinkhole

News





29/07/2020 |

Jordan Peele e Issa Rae sono entrati a far parte del cast di Sinkhole, family drama in lavorazione presso la Universal Pictures. La pellicola, che vedrà i due attori protagonisti, è basata sulla short story di Leyna Krow.



La storia racconta di una giovane famiglia che decide di trasferirsi in una casa che presenta all'interno del proprio cortile una misteriosa voragine. Questa anomalia del terreno sembra avere un potere particolare: rende come nuove tutte le cose rotte o distrutte.



Tra i produttori troviamo Peele e Win Rosenfeld tramite la Monkeypaw Productions e la Rae, Montrel McKay e Sara Rastogi che produrranno il film attraverso la Issa Rae Productions.



La Krow sarà invece la produttrice esecutiva con Alex Davis-Lawrence.



La Universal Pictures non ha comunicato il nome del regista e non ha specificato quando il film entrerà in produzione.