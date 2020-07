Millie Bobby Brown reciterà nell'adattamento di The Girls I've Been

News





29/07/2020 |

Millie Bobby Brown, attrice che abbiamo visto recentemente in Godzilla II - King of the Monsters, sarà la protagonista di The Girls I've Been. Il film sarà l'adattamento cinematografico del romanzo di Tess Sharpe e sarà sviluppato da Netflix.



La Brown indosserà in questo film i panni di una truffatrice di nome Nora, chiamata ad utilizzare i suoi poteri di persuasione e imitazione per liberare lei stessa, la sua fidanzata e il suo ex ragazzo da una banda di alcuni criminali che li tengono in ostaggio all'interno di una banca.



L'attrice sarà anche produttrice attraverso la sua PCMA Productions. Tra i produttori spiccano anche Jason Bateman e Michael Costigan tramite la Aggregate Films Banner. NB



Non sarà la "prima volta" per Millie Bobby Brown su Netflix. La compagnia rilascerà il prossimo settembre anche Enola Holmes, pellicola nella quale la Brown interpreta la sorella di Sherlock Holmes.