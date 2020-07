Invasion: Riz Ahmed e Octavia Spencer saranno i protagonisti

News





29/07/2020

Riz Ahmed e Octavia Spencer sono entrati a far parte, come protagonisti, del cast di Invasion, thriller sci-fi che sarà diretto da Michael Pearce. I diritti della pellicola sono stati acquisiti da Amazon Studios che si occuperà della produzione con Raw e Film4. La sceneggiatura è stata scritta da Pearce e da Joe Barton.



La storia racconta di due giovani fratelli che fuggono con il loro padre, un marine decorato, che sta cercando di proteggerli da una minaccia non umana. Mentre il viaggio li porterà in direzioni sempre più pericolose e inaspettate, i ragazzi dovranno affrontare dure verità e lasciare la loro infanzia alle spalle.



Ahmed sarà il marine mentre Spencer sarà un'agente di sorveglianza che proverà a riportarli a casa.



Le riprese dovrebbero iniziare entro la fine dell'anno.