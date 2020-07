Metal Gear Solid: Hideo Kojima accosta Luca Marinelli a Snake

News





Da tantissimi anni si parla della possibilità di realizzare il film dedicato ad uno dei personaggi del mondo dei videogiochi più famosi di sempre: Solid Snake. Per chi non lo sapesse, questo personaggio è il protagonista del popolare videogame Metal Gear Solid, ideato da Hideo Kojima nel lontano 1987.



Lo stesso autore è al centro del progetto che un giorno trasformerà MGS in una pellicola e nei panni del protagonista potrebbe esserci un attore italiano. Il nome? Luca Marinelli. A consacrare l'attore visto recentemente in The Old Guard è stato lo stesso Kojima che, tramite Instagram, ha rilasciato un post veramente intasante: "Seguo tanti attori. Luca Marinelli recentemente ha catturato la mia attenzione dopo la sua interpretazione in The Old Guard e in Martin Eden. Ha interpretato un impressionante villain in Lo Chiamavano Jeeg Robot ma penso che presto esploderà e la sua popolarità crescere. Inoltre, se indossasse una bandana, sarebbe la copia sputata di Solid Snake".



Quest'ultima parte del messaggio ha scatenato ovviamente gran parte dei fan che hanno iniziato a fantasticare su un possibile coinvolgimento di Marinelli nella parte di Solid Snake. Vedremo se il progetto andrà in porto e se presto arriveranno notizie in merito...