Luca Guadagnino dirigerà il film dedicato a Scotty Bowers

30/07/2020 |

Luca Guadagnino lavorerà presto ad un nuovo, interessante progetto cinematografico. Il regista italiano dirigerà una pellicola, ancora senza un titolo ufficiale, dedicata a Scotty Bowers. Guadagnino collaborerà con Seth Rogen ed Evan Goldberg che scriverà la sceneggiatura.



Matt Tyrnauer e Corey Reeser saranno i produttori attraverso la loro Altimeter Films insieme Rogen e Goldberg della Point Grey Pictures.



Il progetto è basato sul documentario del 2017 Scotty and the Secret History of Hollywood di Tyrnauer e racconterà della vita di Bowers, ex marine divenuto conio tempo playboy di successo nella Hollywood dei tempi d'oro.



Guadagnino ha diretto nel 2017 Chiamami col tuo nome, di cui presto entrerà in lavorazione il secondo capitolo.