Rilasciato il poster internazionale di Come True

30/07/2020 |

E' stato rilasciato il primo poster internazionale di Come True, horror sci-fi movie del regista Anthony Scott Burns. La pellicola vedrà protagonista Julia Sarah Stone che ha lavorato con un cast comprendente anche Landon Liboiron, Tiffany Helm e Tedra Rogers.



La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Scott Burns e da Daniel Weissenberger.



Il produttore esecutivo è Vincenzo Natali. Il film non ha ancora una data di uscita.



Come True racconta di Sarah, studentessa di un liceo, che affronta una parte triste della sua vita dopo essere rimasta sola a seguito della fuga dalla sua abitazione. Il tutto però sembra prendere una piega diversa quando incontrerà Jeremy, giovane scienziato che la coinvolge in un progetto/studio dedicato al sonno che le offre la possibilità di guadagnare denaro in tutta sicurezza. L'esperimento, però, si trasformerà presto in un incubo, mettendo in risalto gli inquietanti sogni di Sarah ed aprendo di fatto le porte all'oscurità.