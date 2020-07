Unhinged: nuova data di uscita per il film con Russell Crowe

News





30/07/2020 |

La Solstice Studios ha annunciato una nuova data di uscita di Unhinged, pellicola diretta da Derrick Borte. Il thriller movie, la cui uscita era prevista inizialmente per il 10 luglio, sarebbe dovuto arrivare nei cinema il 31 ma ora è stato posticipato al 21 agosto.



Il film vede protagonista Russell Crowe che ha lavorato accanto a Caren Pistorius, Gabriel Bateman, Anne Leighton e Jimmi Simpson.



La storia racconta di una tranquilla madre di famiglia che durante il quotidiano percorso con la sua automobile si troverà a suonare il clacson ai danni di un altro automobilista. Il gesto, apparentemente normale, risveglierà l'ira del guidatore (quest'ultimo interpretato proprio da Crowe). Altri dettagli sulla trama non sono stati rilasciati.



La Solstice Studios, tramite un comunicato, ha spiegato: "Sappiamo che non tutti i cinema saranno aperti il giorno dell'uscita del film. Però la stragrande maggioranza lo sarà e quindi saranno pronti a soddisfare la richiesta del pubblico di vedere nuovi film".



Unhinged ha una sceneggiatura scritta da Carl Ellsworth.