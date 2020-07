Tony Revolori pronto a tornare come Flash Thompson nel nuovo film di Spider-Man

News





Il 2021 porterà nelle sale cinematografiche il nuovo capitolo dedicato a Spider-Man, terzo film del franchise diretto da Jon Watts. La pellicola è in fase di costruzione e piano piano stanno uscendo indiscrezioni su alcuni dettagli riguardanti il cast. Ai già confermati Tom Holland, pronto ad indossare nuovamente i panni di Peter Parker, alias Spider-Man, Zendaya, nella parte di MJ, e Marisa Tomei, ovvero May Parker, si affiancherà anche un altro attore che abbiamo già avuto modo di vedere nei film precedenti. Stiamo parlando di Tony Revolori che nei primi due episodi si era calato nella parte di Flash Thompson. Non è stato specificato in che modo il personaggio sarà inserito nel film anche se le prime informazioni riportano che verranno accesi i riflettori sul rapporto con Peter Parker, soprattutto dopo la rivelazione della vera identità di quest'ultimo.



Revolori è attualmente impegnato nella serie Servant di Apple TV, sviluppata da M. Night Shyamalan.



Il terzo episodio di Spider-Man è stato rinviato da parte della Sony Pictures a causa dell'emergenza Covid-19 che ne ha rallentato lo sviluppo.