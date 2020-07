Ron Howard smentisce il sequel di Solo: A Star Wars Story

News





30/07/2020

Amanti di Star Wars, desiderosi di vedere altri capitoli del vasto universo intergalattico, forse resterete un po' delusi dalle ultime dichiarazioni di Ron Howard, il regista di Solo: A Star Wars Story. Durante un'intervista, infatti, Howard ha smentito la nascita di un possibile sequel della pellicola in questione. "Non sono stati pianificati dei sequel per adesso" ha raccontato a Radio Sirius, aggiungendo anche che è stato emozionante far parte della galassia di Guerre Stellari.



La vita di Han Solo, al centro della pellicola sopra citata, non ha ottenuto un grande successo al botteghino rispetto agli altri sequel e prequel della saga. Protagonista del film è Alden Ehrenreich affiancato da Joonas Suotamo, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover, Paul Bettany, Jon Favreau.



Vedremo dunque se la Disney metterà in cantiere prima o poi un nuovo film sul giovane Han Solo personaggio che, ricordiamo, negli episodi storici della saga è stato interpretato da Harrison Ford.