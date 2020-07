Jean-Claude Van Damme reciterà nel film The Last Mercenary

News





31/07/2020 |

Jean-Claude Van Damme reciterà all'interno dell'action-comedy The Last Mercenary. L'attore lavorerà in questa pellicola sviluppata da Netflix e diretta da David Charhon.



Il film di matrice francese vedrà sotto i riflettori un misterioso ex agente dei servizi segreti, interpretato appunto da Van Damme, che farà ritorno in Francia con l'unico scopo di salvare suo figlio, finito in galera dopo essere stato accusato di traffico di droga e armi da parte del governo. La sceneggiatura è stata scritta da Charhon e da Ismael Sy Savane.



Alban Ivanov, Assa Sylla e Samir Decazza sono gli altri attori presenti all'interno della pellicola.



The Last Mercenary è prodotto da Jean-Charles Levy e Nicolas Manuel della Forecast Pictures, da Olivier Albou e Laurence Schonberg della Other Angle Pictures, da David Charhon, Jakéma Charhon e Eponine Maillet della Mony Films) e da Olias Barco, Vlad Riashyn della Apple Tree.