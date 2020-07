Honest Thief: online il primo trailer internazionale

News

31/07/2020 |

Liam Neeson, attore di punta del genere action, è il protagonista di Honest Thief, pellicola della quale oggi vi mostriamo il trailer ufficiale internazionale. La star recita nella parte di Tom Carter, un ladro di alto livello che dopo aver rubato 9 milioni di dollari da diverse banche di alcune città, deciderà di ritirarsi mantenendo segreta la sua identità. L'incontro con Annie, una giovane ragazza, cambierà però le carte in tavola portandolo ad abbandonare il suo passato per far spazio ad una nuova vita. L'entrata in scena di due agenti dell'FBI modificherà improvvisamente la situazione mettendo a rischio la sua vita.



Kate Walsh, Jai Courtney e Jeffrey Donovan sono gli altri attori che ritroviamo nel cast principale.



La regia è di Mark Williams che ha curato la sceneggiatura con Steve Allrich.