Amy Adams reciterà da protagonista nell'adattamento di Nightbitch

31/07/2020 |

Amy Adams e Megan Ellison della Annapurna Pictures saranno i produttori dell'adattamento cinematografico di Nightbitch, romanzo di Rachel Yoder. L'attrice sarà anche la protagonista della pellicola.



Le prime informazioni sulla storia del film ci raccontano che al centro della scena troviamo una donna, ex artista, costretta alla vita domestica dopo la nascita del suo primogenito. Il periodo casalingo la porterà a convincersi della trasformazione del piccolo bambino in... cane.



Tornando alla produzione se ne occuperanno la Adams e Stacy O'Neil della Bond Group Entertainment mentre Ellison sarà la produttrice esecutiva assieme a Sue Naegle e Sammy Scher della Annapurna.



La Yoder scriverà la sceneggiatura e sarà anche lei una delle produttrici.



Amy Adams ha interpretato Lois Lane in Justice League e nel 2018 ha avuto una parte in Vice - L'uomo nell'ombra.