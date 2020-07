Lars Klevberg parla di un possibile sequel di La Bambola Assassina

News





31/07/2020 |

Lo scorso anno Lars Klevberg ha portato nelle sale una delle pellicole horror più famose di sempre: La Bambola Assassina. Il reboot cinematografico ha messo di nuovo in primo piano la storia di Chucky, questa piccola e spietata bambola che debuttò nel mondo del cinema nel 1988 grazie alla regia di Tom Holland.



Ma come si è comportato al botteghino il reboot? La pellicola ha incassato quasi 45 milioni di dollari in tutto il mondo, un risultato positivo se messo a confronto con i 10 milioni relativi ai costi di sviluppo. E allora sorge spontanea la domanda riguardante la possibile nascita di un nuovo film in grado di ampliare l'universo di Chucky. A tal proposito è arrivata la risposta di Klevberg tramite Instagram: "Sarebbe emozionante riunire la crew e gli attori per un altro film ma la MGM dovrebbe mettere insieme le cose e realizzarlo. E' tutto qui".



Vedremo dunque se la compagnia deciderà di dare il via al sequel del reboot o se lascerà momentaneamente le cose come sono ora.