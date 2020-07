Kajillionaire: online il trailer internazionale

News





31/07/2020 |

La Focus Features ha rilasciato online il trailer internazionale di Kajillionaire, pellicola di Miranda July il cui debutto negli USA è previsto per il 18 settembre. All'interno di questa nuova opera della regista recitano Evan Rachel Wood, Debra Winger, Gina Rodriguez e Richard Jenkins.



La sinossi spiega che al centro della scena troviamo una ragazza che ha passato gran parte della sua vita ad imparare l'arte della truffa dai suoi genitori. Quando la famiglia progetterà un piano per tornare all'opera, convincerà una sconosciuta a far parte del raggiro senza sapere che il suo inserimento stravolgerà tutto.



Miranda July, che ha curato la sceneggiatura, aveva diretto il suo ultimo film, The Future, nel 2011.