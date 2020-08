Netflix svilupperà il film Beyond Good & Evil tratto dal famoso videogioco

News





02/08/2020 |

Netflix è pronta per sviluppare una nuova pellicola interamente basata su un videogame. Il titolo in questione è Beyond Good & Evil, sviluppato dalla Ubisoft nel 2003. Il progetto è in fase di sviluppo con Rob Letterman, il regista di Detective Pikachu, scelto per dirigerlo.



La produzione sarà affidata a Jason Altman e Margaret Boykin della Ubisoft Film & Television mentre non sono stati individuati ancora gli sceneggiatori.



Beyond Good & Evil è un videogioco action ed è ambientato all'interno di un pianeta chiamato Hyllis dove la sua popolazione deve fare costantemente i conti con delle creature aliene chiamate DomZ. In questo contesto spunta Jade, giovane ragazza che proverà in tutti i modi a difendere il proprio pianeta.



Netflix non ha annunciato quando il film arriverà sulla piattaforma streaming.