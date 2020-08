Jason Bateman dirigerà il film Here Comes the Flood

News





02/08/2020 |

Dopo aver diretto alcuni episodi della serie tv Ozark, Jason Bateman è pronto per mettere in agenda un nuovo progetto cinematografico. Il regista potrebbe dirigere infatti Here Comes the Flood, pellicola che metterà al centro dell'azione un tentativo di rapina. Il film sarà sviluppato da Netflix e, parlando del cast, non è chiaro se Bateman sarà anche uno degli attori.



Simon Kinberg ha scritto la sceneggiatura di Here Comes the Flood, i cui dettagli non sono stati rivelati. Le prime informazioni ci raccontano che il tutto girerà intorno ad una rapina e ad una storia d'amore.



Here Comes the Flood non sarà l'unico progetto cinematografico che Bateman realizzerà a breve considerando anche l'horror movie Shut In.