Onward - Oltre la Magia dal 19 agosto al cinema: ecco il trailer

03/08/2020 |

Il prossimo 19 agosto Onward - Oltre la Magia, la pellicola Disney/Pixar diretta dal papà di Monster University Dan Scanlon, farà il suo debutto ufficiale nelle sale italiane. La data è stata confermata dalla stessa Disney che ha rilasciato anche il nuovo trailer italiano della pellicola.



Il film, nella sua versione in lingua originale, presenta un cast che comprende Tom Holland, Chris Pratt, Octavia Spencer e Julia Louis-Dreyfus.



La storia di Onward racconta di due elfi, tra l'altro fratelli, che partiranno per il mondo alla ricerca della magia. Il tutto ambientato, come possiamo vedere, in un villaggio ultra moderno.



Il cast italiano vede al suo interno Sabrina Ferilli, Fabio Volo, Favij, Raul Cremona e David Parenzo.



Sinossi di Onward - Oltre la Magia:

Nel giorno del suo sedicesimo compleanno, Ian desidera più che mai essere migliore e più coraggioso, proprio come suo padre, che ha perso prima di nascere. Così, quando sua madre consegna a lui e a suo fratello un regalo che il loro defunto padre aveva lasciato per loro, Ian vede un’opportunità per fare ciò che ha sempre sognato: essere guidato da suo padre.