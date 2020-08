Sam Neill pronto per tornare sul set di Jurassic World

News





03/08/2020 |

Sam Neill, l'attore che in Jurassic Park ha interpretato il personaggio di Alan Grant, è pronto per tornare sul set del tanto atteso Jurassic World: Dominion. A confermarlo è stato lui stesso tramite Twitter. Con un post, infatti, Neill ha spiegato che tornerà ad indossare il suo vecchio cappello e che affronterà di nuovo i dinosauri.



Neill è soltanto uno dei senatori di Jurassic Park pronto a tornare nel nuovo film. Con lui ci saranno anche Laura Dern e Jeff Goldblum, ovvero Ellie Sattler e Ian Malcom. In Jurassic World: Dominion ritroveremo Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, affiancati da Mamoudou Athie, DeWanda Wise e Dichen Lachman.



La regia del terzo capitolo è di Colin Trevorrow. Lo stesso Trevorrow ha curato la sceneggiatura con Emily Carmichael.



La trama di questo episodio non è stata ancora rilasciata. Le riprese sono in corso all'interno dei Pinewood Studios.