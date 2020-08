Strafumati: Seth Rogen parla del mancato sequel

News





03/08/2020 |

Poco più di un mese fa Judd Apatow, sceneggiatore e produttore di Strafumati, aveva parlato del mancato sequel della pellicola. Sull'argomento è tornato anche Seth Rogen che al The Howard Stern Show ha aggiunto qualche informazione in più: "Abbiamo provato a realizzarlo. Grazie al Sony hack potete trovare le mail di quando la Sony ha deciso di uccidere il film e di non farlo. Noi eravamo aperti sull'argomento ma la Sony non ha mostrato interesse".



Con una spesa di 25 milioni di dollari, Strafumati ne ha incassati in tutto il mondo 101 portando a casa un successo importantissimo. Nonostante l'incasso, però, la Sony avrebbe deciso di non mandare avanti il discorso relativo al sequel. A tal proposito The Daily Beast racconta che Judd Apatow ha affrontato in passato il discorso con Amy Pascal della Sony richiedendo un budget di 50 milioni di dollari, obiettivo che però non è stato raggiunto.



Strafumati è uscito nel 2008 grazie alla regia di David Gordon Green. Il cast principale comprendeva Seth Rogen, James Franco e Danny McBride.