The Walking Dead: Jeffrey Dean Morgan vuole il film dedicato a Negan Lives!

03/08/2020

Negan Lives! è il nuovo fumetto appartenente alla storia di The Walking Dead, graphic novel divenuta un successo anche grazie alla fortunatissima serie tv. La short story in questione, come recita il titolo, è dedicata a Negan, il personaggio interpretato da Jeffrey Dean Morgan.



L'attore è stata una delle sorprese delle ultime stagioni e, in vista di quello che sembra essere un potenziale universo cinematografico di The Walking Dead pronto a vedere la luce, ha aperto le porte anche ad un possibile film interamente dedicato a Negan.



Durante il Walking Dead Family Hangout, Morgan, ospite speciale, ha dichiarato di aver letto Negan Lives! e di essere disponibile ad un'eventuale pellicola basata sul fumetto in questione. Sul personaggio e sulla short story l'attore ha aggiunto: "Sono molto fortunato ad interpretarlo, è diventato completo ed è stato molto interessante portare alla luce questo suo arco di redenzione. E penso che il fumetto Negan Lives! si porti dietro tutto questo".