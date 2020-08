Patty Jenkins annuncia che Wonder Woman 3 sarà il suo ultimo film del franchise

News





03/08/2020 |

Quello di Wonder Woman è il franchise di successo della Warner Bros. Pictures, dedicato al personaggio nato grazie alla DC Comics. Il duo Patty Jenkins, la regista, e Gal Gadot, la protagonista, ha conquistato letteralmente i fan che non vedono l'ora di vedere da vicino anche il secondo film Wonder Woman 1984. Intanto però arrivano delle novità importanti su quello che sarà il futuro della saga con la Jenkins che sembra essere pronta a completare il suo lavoro e, di conseguenza, a lasciare il timone tra qualche anno ad un altro regista.



Durante un'intervista a Geek la Jenkins ha raccontato che ci sarà anche un terzo film di Wonder Woman e che quello, per lei, sarà l'ultimo.



Queste le sue parole: "Wonder Woman 1984 mi ha dato la possibilità di fare tante cose che non ho potuto fare nel primo film. Ero così felice di raccontare la storia delle origini di Wonder Woman. E' emozionante per me mostrare tutta la sua forza. Ma è anche importante che lei combatta la sua lotta interna: è una dea che cerca di aiutare l'umanità. Non è solo alle prese con la lotta al male ma cerca di mostrare alle persone cattive come migliorare. E' un dilemma interessante".



Sul terzo film: "Sarà probabilmente il mio ultimo film di Wonder Woman e cercherò di farlo nel migliore dei modi. Dobbiamo pensare al tutto con attenzione".