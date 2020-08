Tilda Swinton nella prima immagine di The Human Voice

News





03/08/2020 |

E' stata rilasciata la prima immagine di The Human Voice, lo short movie (durata 30 minuti) di Pedro Almodovar che sarà presentato Fuori Concorso al programma della 77esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (kermesse che ricordiamo avrà luogo al Lido di Venezia dal 2 al 12 settembre).



E nella foto in questione possiamo vedere la protagonista Tilda Swinton. Almodovar ha realizzato questo interessantissimo progetto prendendo spunto - come ben si evince dal titolo - dalla famosa rappresentazione teatrale di Jean Cocteau.



La storia racconta di una lunga telefonata tra una donna e il suo amante con quest'ultimo che le rivela l'intenzione di sposare un'altra donna.



La Swinton sarà una delle protagonista del Festival di Venezia dove le sarà consegnato il Leone d'Oro alla Carriera.