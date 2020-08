Il Re di Staten Island: online la clip La fortuna è tua

News





04/08/2020 |

Rilasciata nelle sale e disponibile on demand Il Re di Staten Island è la pellicola diretta da Judd Apatow. L'opera racconta la storia di Scott, ragazzo che cresce con diverse problematiche causate dall'impatto che ha avuto su di lui la morte del padre. Nonostante il passare dell'età, però, il suo carattere adolescenziale lo porta a tralasciare alcuni aspetti della sua vita. Il tutto però cambierà quando alcuni eventi lo porteranno a ragionare su quella che sarà il suo futuro.



Pete Davidson è il protagonista, inserito in un cast che comprende anche Marisa Tomei, Bel Powley, Maude Apatow, Bill Burr, Steve Buscemi, Pamela Adlon.



Apatow e Davidson hanno scritto la sceneggiatura.



Qui sotto trovate la clip La fortuna è tua.



Sinossi di Il Re di Staten Island:

Scott (Davidson) è rimasto un ragazzo immaturo, soprattutto a causa della morte del padre pompiere quando aveva solo sette anni. Ora ne ha più di venti e poche cose gli sono riuscite nella vita, sempre appeso all’illusoria speranza di diventare un tatuatore di successo. Mentre la sua ambiziosa sorella più piccola (Maude Apatow, su HBO con Euphoria) parte per il college, Scott rimane a vivere con la madre, un’esausta infermiera del Pronto Soccorso interpretata dal Premio Oscar Marisa Tomei, passando le sue giornate a fumare erba con gli amici — Oscar (Ricky Velez, Master of None), Igor (Moises Arias, A Un Metro Da Te - Five Feet Apart) e Richie (Lou Wilson, in TV con The Guest Book)—oltre a frequentarsi segretamente con l’amica d’infanzia Kelsey (Bel Powley, su Apple TV+ con The Morning Show).

Quando la madre inizia a portare in casa un vigile del fuoco millantatore e fanfarone di nome Ray (Bill Burr, su Netflix con F Is for Family), si mette in moto una catena di eventi che spingerà Scott a fare i conti con il proprio dolore e ad affrontare i primi passi per andare avanti nella vita.