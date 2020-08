Le ragazze del Coyote Ugly: Tyra Banks parla di un possibile sequel

News





04/08/2020 |

Era il 2000, esattamente 20 anni fa, quando nelle sale uscì Le ragazze del Coyote Ugly, comedy-drama a tinte musicali diretto da David McNally. Scritto da Gina Wendkos, il film racconta la storia di una giovanissima ragazza di nome Violet (interpretata da Pipe Perabo) il cui desiderio più grande è quello di sfondare nel mondo della musica. Nel tentativo di mettere i soldi da parte, per coltivare il suo sogno, Violet decide di entrare a far parte di un bar chiamato Coyote Ugly, guidato dalla proprietaria Lil, e da un gruppo di altre ragazze. L'esperienza stravagante la porta a realizzare il suo desiderio e a conoscere anche Kevin (Adam Garcia), il ragazzo di cui si innamora perdutamente.



La pellicola, dove recitò anche LeAnn Rimes (le sue musiche vennero utilizzate all'interno del film), incassò 113 milioni di dollari in tutto il mondo, comportandosi di fatto bene al botteghino. Nonostante il buon risultato il film non ha mai avuto un sequel e l'argomento è stato sollevato da una delle attrici presenti nell'opera, ovvero Tyra Banks: "Da tempo desidero realizzare il sequel di Le Ragazze del Coyote Ulgy. Ho anche contattato il produttore di allora, Jerry Bruckheimer, e il team originale degli sceneggiatori - ha spiegato a Variety -. Sento che dobbiamo fare una sorta di protesta tramite i social media, una specie di petizione per convincere la gente a firmare per fare il sequel".



La Banks ha proseguito: "Voglio davvero produrlo. E anche Diane Warren, che ha realizzato le musiche con LeAnn Rimes, vorrebbe farlo".