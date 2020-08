Bradley Cooper in trattative per recitare nel film di Paul Thomas Anderson

News





04/08/2020 |

Iniziano ad arrivare novità circa il nuovo progetto cinematografico, ancora senza un titolo ufficiale, di Paul Thomas Anderson. All'interno della pellicola potrebbe recitare infatti Bradley Cooper: l'attore è entrato a tutti gli effetti in trattative con la produzione.



La trama del film non è stata svelata ma le prime informazioni raccontano che il tutto sarà ambientato negli anni settanta all'interno di un liceo della San Fernando Valley in California. Al centro della scena ci sarà uno studente dell'istituto che è anche un attore di successo. La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso regista.



La pellicola sarà sviluppata dalla MGM con la produzione che invece sarà di Anderson, JoAnne Sellar e Daniel Lupi.



Parlando delle riprese, l'emergenza Covid-19 non ha permesso l'apertura del set tra i mesi di maggio e giugno. Vedremo se il mese di ottobre sarà quello giusto per l'avvio della produzione.