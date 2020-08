Adam McKay e Amy Adams lavoreranno insieme per la serie Kings of America

News





04/08/2020

Dopo aver lavorato insieme per Vice e Ricky Bobby - La storia di un uomo che sapeva contare fino a uno, Adam McKay e Amy Adams lavoreranno insieme per Kings of America, una serie Netflix che racconterà di una famosa causa che coinvolge Walmart.



Il creatore della serie è Jess Kimball Leslie, giornalista ed autore che ne ha curato anche la sceneggiatura e che sarà anche il produttore esecutivo. La storia racconterà di tre donne "potenti" le cui vite sono intrecciate con la multinazionale statunitense e che faranno causa alla stessa in quella che diventerà la più grande causa collettiva della storia degli States.



La Adams sarà una delle protagoniste e sarà anche la produttrice esecutiva attraverso la sua compagnia Bond Group Entertainment. Tra i produttori esecutivi spiccano anche Diana Son, che sarà anche showrunner, Brunson Green e McKay attraverso la sua Hyperobject Industries.



Adam McKay dirigerà il primo episodio.