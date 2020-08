The King's Man - Le Origini: online le prime immagini del film

News





04/08/2020 |

Arrivano direttamente da Empire le prime immagini di The King's Man - Le Origini, nuovo capitolo appartenente alla saga dei Kingsman. Regista della pellicola è Matthew Vaughn che ha già diretto Kingsman: Secret Service e Kingsman: Il cerchio d'oro ed ha curato la sceneggiatura con Jane Goldman.



Questo nuovo atto della saga altro non è che un prequel e ci porterà indietro nel tempo alla creazione dell'organizzazione. Cliff Lanning, Angus More Gordon e Vaughn hanno prodotto il film.



Il cast comprende Gemma Arterton, Matthew Goode, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, Djimon Hounsou, Tom Hollander, Harris Dickinson.



The King's Man - Le Origini dovrebbe uscire il prossimo 17 settembre nelle sale italiane anche se al momento il poster in questione non conferma la data d'arrivo nelle sale del nostro Paese.



Le immagini ci mostrano il Duca di Oxford e Polly, interpretati da Fiennes e dalla Arterton.