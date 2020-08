Naomi Scott sarà la protagonista di Distant

News





04/08/2020 |

Dopo averla vista interpretare Jasmine in Aladdin, Naomi Scott è stata scritturata per un nuovo interessante progetto di tutto altro genere. L'attrice reciterà all'interno di Distant, sci-fi adventure movie che sarà sviluppato dalla Amblin Entertainment.



Il progetto cinematografico sarà diretto da Will Speck e Josh Gordon e vedrà recitare al suo interno anche Anthony Ramos. La storia, scritta da Spenser Cohen, racconta di un minatore di asteroidi che si schianta con la sua astronave su un pianeta alieno. Con poco ossigeno a disposizione e braccato da strane creature, l'uomo dovrà completare la sua missione: trovare una donna intrappolata all'interno della propria capsula di salvataggio.



La Scott recentemente ha interpretato anche Kimberly in Power Rangers ed Elena nel reboot di Charlie's Angels.