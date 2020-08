I Wanna Dance With Somebody: la Sony Pictures si è assicurata il film su Whitney Houston

News





05/08/2020 |

La Sony Pictures si è assicurata i diritti di I Wanna Dance With Somebody, pellicola basata sulla vita di Whitney Houston. Lo studio ha pianificato di rilasciare il film nelle sale nella settimana del Giorno del Ringraziamento 2022.



La regia è di Stella Meghie che ha lavorato su una sceneggiatura realizzata da Anthony McCarten. Il produttore musicale Clive Davis sarà il produttore del film che sarà sviluppato insieme alla Whitney Houston Estate.



La pellicola andrà a ripercorrere la vita della grande artista che ricordiamo essere scomparsa nel 2012 all'età di 48 anni. Nello specifico il film dovrebbe raccontare l'ascesa della star, autrice di brani che hanno fatto la storia della musica internazionale.



Stella Meghie ha diretto lo scorso anno The Photograph con Issa Rae protagonista. Il duo collaborerà anche per American Princess, pellicola attualmente in pre-produzione.