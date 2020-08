Cyrano: Peter Dinklage ed Haley Bennet saranno i protagonisti del film della MGM

News





05/08/2020 |

La MGM ha acquisito i diritti per realizzare Cyrano, adattamento dell'opera teatrale che verrà trasformata in un musical cinematografico dalla compagnia. Il progetto è partito a vele spiegate e vedrà protagonisti Peter Dinklage, la star della serie tv Il Trono di Spade, ed Haley Bennett. Per il duo si tratta di un ritorno in questi ruoli, considerando che hanno interpretato Cyrano e Rossana nello spettacolo andato in scena a Broadway.



Erica Schmidt si occuperà di scrivere la sceneggiatura, basandosi ovviamente sull'opera pubblicata nel 1897 da Edmond Rostand. La regia del film sarà di Joe Wright mentre all'interno del cast troviamo anche Brian Tyree Henry e Ben Mendelsohn.



Della produzione si occuperanno Tim Bevan ed Eric Fellner della Working Title insieme a Guy Heeley.