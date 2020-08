Lisandro Alonso e Viggo Mortensen lavoreranno insieme per Eureka

News





05/08/2020 |

Dopo Jauja, uscito nel 2014, la collaborazione tra il regista Lisandro Alonso e l'attore Viggo Mortensen proseguirà con una nuova pellicola. Alonso dirigerà infatti l'attore all'interno di Eureka. Il cast principale del film è arricchito dalla presenza di Chiara Mastroianni.



Eureka, ambientato al confine tra Stati Uniti e Messico nel 1870, racconta la storia di un padre disperato (Mortensen) per il rapimento di sua figlia da parte di un criminale. Al centro di tutto ci sarà il suo tentativo di ritrovarla. La parte della figlia del protagonista è stata affidata a Viilbjørk Malling.



Della produzione se ne occuperanno invece la Luxbox e la Bananeira.



Per Alonso si tratta del sesto film in carriera dopo La Libertad (2001), Los Muertos (2004), Fantasma (2006), Liverpool (2008) e Jauja (2014).