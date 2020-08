Mimic: il film di Guillermo del Toro diventerà una serie tv

News





05/08/2020 |

A distanza di ventitré anni dall'uscita nelle sale di Mimic, horror sci-fi di Guillermo del Toro, la Miramax Television ha annunciato di voler realizzare il reboot. Non sarà però un film per il cinema a riportare in vita l'opera ma una serie televisiva. La produzione sarà affidata a Paul W. S. Anderson che dovrebbe dirigere anche l'episodio pilota.



Le prime informazioni raccontano che Anderson sarà il produttore esecutivo insieme a Jeremy Bolt (insieme i due hanno sviluppato l'intero franchise di Resident Evil). Della sceneggiatura se ne occuperà invece Jim Danger Gray che ritroveremo anche come produttore esecutivo e showrunner.



Mimic, ambientato a New York, raccontava la storia di strane creature giganti, simili agli insetti, che vivono sottoterra. Il film ha avuto due sequel: Mimic 2, realizzato nel 2001 da Jean de Segonzac, e Mimic 3: Sentinel di J.T. Petty.