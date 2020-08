Mulan arriverà su Disney+ negli USA, Canada e Nuova Zelanda dal 4 settembre

News

Quello riguardante le uscite cinematografiche, alcune delle quali bloccate dall'evoluzione dell'emergenza sanitaria Covid-19, è un tema aperto in tutto il mondo. Alcuni Paesi hanno dato il via libera al ritorno degli spettatori nelle sale mentre altri hanno deciso di prolungare la chiusura dei cinema, costringendo le compagnie a rilasciare i propri film anche online.



Lo stesso destino incontrerà Mulan, pellicola di punta della Disney, che non arriverà in esclusiva al cinema ma che farà capolino sulla piattaforma streaming della Disney a partire dal 4 settembre. Il film verrà rilasciato negli Usa, in Canada e in Nuova Zelanda. Ma attenzione, per vedere Mulan non sarà disponibile soltanto l'abbonamento classico a Disney+, ma servirà pagare 29,99 dollari in più. Ricordiamo che lo scorso 24 luglio la Disney aveva annunciato la cancellazione provvisoria del film dal calendario, in attesa di evoluzioni positive dell'emergenza sanitaria.



La pellicola è diretta da Niki Caro (La signora dello zoo di Varsavia) che ha lavorato con la protagonista Liu Yifei, scelta per interpretare il ruolo di Hua Mulan. All'interno del cast troviamo anche Donnie Yen, Jason Scott Lee, Yoson An, Utkarsh Ambudkar e Ron Yuan.



Rick Jaffa e Lauren Hynek hanno scritto la sceneggiatura.