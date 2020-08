L'Ultimo Colpo di Mamma e Papà: in rete il trailer italiano

News





05/08/2020 |

Netflix ha rilasciato il trailer italiano di L'Ultimo Colpo di Mamma e Papà, la commedia diretta da Trish Sie. Scritta da Sarah Rothschild, la pellicola vede recitare al suo interno Malin Akerman, Joe Manganiello, Ken Marino, Karla Souza e Sadie Stanley.



Il film sarà disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal 21 agosto.



Sinossi di L'Ultimo Colpo di Mamma e Papà:

Preparati a una serata mai vista prima! Durante uno spensierato weekend in compagnia dei loro migliori amici, due fratelli fanno una clamorosa scoperta: Margot (Malin Akerman), la loro tranquilla madre di famiglia, è in realtà un'ex ladra di gioielli entrata nel programma di protezione testimoni. Rapiti da una banda di criminali, mamma e papà (Ken Marino) sono costretti a organizzare un ultimo colpo insieme a un'ex fiamma (Joe Manganiello) di Margot mentre i ragazzi decidono di unire le forze per salvare i genitori: parte così un'indimenticabile serata ad alto contenuto di azione.