Everyday Parenting Tips: Ryan Reynolds sarà il protagonista del film

Ryan Reynolds sarà il protagonista e produttore della monster comedy Everyday Parenting Tips per conto della Universal Pictures. Il progetto è basato sulla short story del New Yorker realizzata da Simon Rich.



Reynolds interpreterà in questo film un papà che affronta quotidianamente le sfide che la sua famiglia gli mette di fronte e che dovrà crescere i suoi bambini in un contesto reso difficile dalla presenza di diversi mostri.



La Lord Miller Production si occuperà di sviluppare la pellicola mentre Rich schiverà la sceneggiatura oltre ad essere un altro dei produttori. Tornando a Reynolds, la star sarà il produttore con George Dewey attraverso la loro Maximum Effort Productions. Inoltre la produzione è affidata anche a Phil Lord e Chris Miller.



La regia è stata affidata a Paul King, il papà di Paddington.