Pinocchio: Tom Hanks in trattative per interpretare Geppetto

News





05/08/2020 |

Tom Hanks è entrato ufficialmente in trattative per interpretare Geppetto nel film Pinocchio. L'opera, live-action movie, sarà diretta da Robert Zemeckis per conto della Disney.



Pinocchio fa parte dell'universo animato che la compagnia ha deciso di mettere in piedi da diverso tempo ed arriverà dopo altri film di successo quali Aladdin, La Bella e la Bestia e Il Re Leone. Se Hanks entrerà a far parte del film sarà la quarta collaborazione con Zemeckis: i due hanno lavorato insieme in Forrest Gump, Cast Away e Polar Express.



Zemeckis scriverà anche la sceneggiatura con Chris Weitz, con la produzione del film che dovrebbe partire entro la fine dell'anno.



Attualmente quello di Hanks è l'unico nome avvicinato al film.