The Suicide Squad - Missione Suicida: svelato il logo italiano

05/08/2020 |

James Gunn, papà di The Suicide Squad, ha rilasciato il primo logo ufficiale del film della DC Comics. Il regista ha pubblicato l'immagine in questione via Twitter, svelando il nome del film per l'Italia (si chiamerà The Suicide Squad - Missione Suicida) ed annunciato altre novità a partire dal prossimo 22 agosto all'interno della DC Fandome, l'evento virtuale creato dalla DC Comics.



Il nuovo The Suicide Squad uscirà nelle sale il 6 agosto 2021. La trama non è stata rivelata dalla produzione.



All'interno di questo nuovo film/reboot troviamo alcuni degli attori del primo Suicide Squad: Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis e Jai Courtney. Il resto del cast comprende: David Dastmalchian, John Cena, Jai Courtney, Joaquin Cosio, Nathan Fillion, Joel Kinnaman, Mayling Ng, Flula Borg, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi, Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Viola Davis, Idris Elba, Margot Robbie e Michael Rooker.