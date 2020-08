Le Ragazze del Pandora's Box: online il trailer del film con Jacki Weaver

News





06/08/2020 |

La Eagle Pictures rilascerà on demand, dal 21 agosto, Le Ragazze del Pandora's Box, il film di Thom Fitzgerald. Protagonista della pellicola è Jacki Weaver che ha lavorato accanto a Lucy Liu, Adrian Grenier, Mya Taylor e Jackie Beat.



La sceneggiatura è stata scritta da Brad Hennig.



Sotto la sinossi trovate il trailer italiano!



Sinossi di Le Ragazze del Pandora's Box:

Maybelline (Jacki Weaver), direttrice del coro di una chiesta in Texas, eredita inaspettatamente il Drag Queen Club appartenuto al figlio defunto. Sorprendendo il marito e gli amici, conservatori come lei, si trasferisce a San Francisco per salvare il locale dal fallimento. In questo ambiente tanto burrascoso quanto vivace, trova una nuova ragione di vita diventando ‘mamma’ per gli artisti eccentrici che frequentano il club…sino a quando una visita improvvisa non minaccerà di sconvolgere ancora una volta la sua esistenza.