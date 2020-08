The Devil All the Time: Tom Holland protagonista nella nuova foto

News





07/08/2020 |

Il prossimo settembre uscirà The Devil All the Time, il film di Antonio Campos basato sul romanzo di Donald Ray Pollock conosciuto in Italia con il titolo Le Strade del Male. E, tramite Empire, siamo lieti di presentarvi una foto della pellicola nella quale possiamo vedere Tom Holland, uno degli attori che recitano all'interno di questo thriller drama.



Il cast del film è veramente brillante e vede al suo interno, oltre ad Holland, anche Robert Pattinson, Bill Skarsgard, Riley Keough, Jason Clarke, Sebastian Stan, Haley Bennett, Mia Wasikowska, Eliza Scanlen, Harry Melling e Pokey LaFarge.



La sceneggiatura è stata scritta da Antonio e Paulo Campo.



Questa la trama del romanzo:

La Seconda guerra mondiale è finita e il soldato semplice Willard Russell sta tornando a casa dopo essere stato spedito a combattere nel Pacifico, con negli occhi ancora tutto l'orrore per quello che ha visto. La corriera fa una sosta a Meade, Ohio, e William si ferma a mangiare in un ristorante. Non conosce il nome della cameriera che l'ha servito ma sa che se ne è innamorato e qualche settimana dopo torna da lei e la sposa. Insieme fanno un figlio, bellissimo: Arvin. Arviri Russell è il protagonista di questo primo magistrale romanzo di Donald Ray Pollock, autore della folgorante raccolta di racconti Kno-ckemstiff. Lo vediamo crescere e muoversi tra misere catapecchie e chiese che sono templi dell'ipocrisia e del male, lo seguiamo con il dito sulla carta geografica degli Stati Uniti, e contemporaneamente assistiamo allo svolgersi di altre esistenze maledette, destinate, per uno scherzo della sorte, a incrociarsi con la sua, fino all'inatteso, sconvolgente finale. Le strade del male, acclamato negli USA come un'opera straordinaria paragonabile per forza e intensità alla narrativa di Truman Capote e Flannery O'Connor, racconta di un ragazzo costretto a crescere molto in fretta per affrontare il proprio destino in un'America in cui Bene e Male lottano tra loro fino alle estreme conseguenze.