Judas and the Black Messiah: online il trailer ufficiale

07/08/2020 |

La Warner Bros. Pictures ha rilasciato il primo trailer internazionale di Judas and the Black Messiah, biopic che racconterà la storia dell'omicidio di Fred Hampton, il leader del Black Panther Party.



Diretto da Shaka King, la pellicola vede protagonista il candidato al Premio Oscar Daniel Kaluuya, affiancato da Lakeith Stanfield, chiamato ad interpretare William O’Neal, un informatore dell'FBI il cui tradimento ha portato alla morte di Hampton.



Nel cast recitano anche Jesse Plemons, Dominque Fishback, Ashton Sanders, Algee Smith, Lil Rel Howery, Jermaine Fowler, Martin Sheen, Robert Longstreet, Darrell Britt-Gibson, Dominique Thorne, Caleb Eberhardt ed Amari Cheatom.



Judas and the Black Messiah è prodotto da King, Ryan Coogler e Charles D. King. La sceneggiatura è stata scritta da King e Will Berson.



L'uscita è prevista per il 2021.