La Lionsgate annuncia altri due capitoli di John Wick

07/08/2020

A distanza di un anno dall'uscita di John Wick 3 - Parabellum, la Lionsgate ha annunciato l'arrivo di altri due film della saga con protagonista Keanu Reeves. Andando nello specifico il quarto film di John Wick uscirà nelle sale cinematografiche a maggio 2022 e verrà girato, con tutta probabilità, in contemporanea con il quinto episodio.



Jon Feltheimer, CEO della Lionsgate, ha spiegato il tutto annunciando la novità: "Siamo occupati a preparare le sceneggiature dei prossimi due film del franchise John Wick, con il quarto film che uscirà nel week-end del Memorial Day 2022. Speriamo di poter girare entrambi i film insieme, non appena Keanu sarà disponibile".



La regia del quarto film di John Wick sarà sempre affidata a Chad Stahelski che ha curato già le precedenti pellicole. Il regista dovrebbe tornare anche per la quinta pellicola.